Neben dem Haus in Bernburg gibt es noch zehn weitere, ausgegliederte Standorte des SOS Kinderdorfs. Etwa eine Kita in Plötzkau, ein Kinder- und Jugendzentrum in Alsleben und einen stationären Bereich in Calbe. Als das SOS Kinderdorf kurz nach der Wende gegründet wurde, arbeiteten 30 Mitarbeiter dort. Jetzt sind es 132.