Energiesparen Salzlandsparkasse schließt zeitweise einige Filialen

25 Prozent weniger Energie will die Salzlandsparkasse im Winter verbrauchen. Um dieses Ziel zu erreichen, zieht sie das Personal in mehreren Filialen ab und will es an anderer Stelle einsetzen. Nach dem Winter soll alles wieder normal laufen.