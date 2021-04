Experten untersuchen Fund Gruft in Aschersleben entdeckt

Im Stadtpark Aschersleben haben Gärtner zufällig eine Gruft geöffnet. Die Gärtner waren gerade dabei ein Bäumchen einzupflanzen als sich ein Loch auftat. Die Männer schauten in eine Gruft, darin waren menschliche Knochen. So beschreibt Matthias Pöschel, Vorstand der Aschersleber Kulturanstalt, den morbiden Fund.

Der Stadtpark war früher mal ein Friedhof. Hier eine Gruft zu finden, ist also nicht ungewöhnlich. Für Pöschel war der Fund aber dennoch eine Überraschung: "An der Friedhofmauer sieht man zwar die Stelle, an der der Grabstein angebracht war. Es ist aber kein Grabstein mehr dran."