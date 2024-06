In Staßfurt wurde bereits im 19. Jahrhundert Kalisalz abgebaut. Das Salz ist in der Stadt präsent: beim Salzlandtheater, dem Salzlandcenter oder in Straßennamen wie der Salinestraße. Dafür, dass die gesamte Stadt künftig den zusätzlichen Titel "Salzstadt" tragen soll, hat sich unter anderem die Unabhängige Bürgervertretung eingesezt.