In Staßfurt im Salzlandkreis schließt ein weiterer großer Betrieb. Am Donnerstag bestätigte der Chemieanlagenbauer EMDE Anlagenbau und Bohrtechnik GmbH MDR SACHSEN-ANHALT, dass die Produktion Ende dieses Jahres eingestellt wird. Wie die Stadt MDR SACHSEN-ANHALT am Donnerstag mitteilte, sind 140 Mitarbeiter und zehn Auszubildende betroffen.