In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte die Abellio-Strecken zwischen Magdeburg, dem Salzlandkreis und dem Harz zwischenzeitlich lahmgelegt. Laut Abellio haben sie am späten Montagabend nahe der Ortschaft Frose im Salzlandkreis einen Autoreifen angezündet, den sie zuvor auf einen Kabelkanal der Bahn gelegt hatten. Die Kabel seien ebenfalls in Brand geraten.