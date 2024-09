Geld für die Logistik Land unterstützt Tafeln finanziell

24. September 2024, 00:22 Uhr

Die Tafeln in Sachsen-Anhalt haben einen Scheck über 40.000 Euro bekommen. Das Geld soll in die Logistik fließen, um die Spenden an die Tafeln besser verteilen zu können.