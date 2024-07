Der aus dem Tierpark Bierer Berg in Schönebeck ausgebüxte Baumstachler "Karin" ist zurück in seinem Gehege. Das teilte der Tierpark am Mittwoch über Facebook mit. Die Bauchstachler-Dame sei dank Hinweisen aus der Bevölkerung gefunden und "vom Baum gepflückt" worden. Dem Tier gehe es gut, sagte ein Sprecher der Stadt Schönebeck. Karin stehe dennoch erst einmal unter Beobachtung ihrer Pfleger.