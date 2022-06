Stau A14 nach schwerem Lkw-Unfall bei Calbe wieder frei

Hauptinhalt

Die Autobahn 14 ist nach einem schweren Unfall wieder frei. Sie war am Mittwoch in beiden Richtungen gesperrt, nachdem ein bei Calbe in die Mittelleitplanke gefahren war. Der Fahrer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Es hatten sich lange Staus gebildet.