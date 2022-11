Aschersleben Mutmaßliche Einbrecher verunglücken auf der Flucht mit Auto

In der Nähe von Aschersleben sind in der Nacht zum Sonntag zwei mutmaßliche Einbrecher mit dem Auto verunglückt. Sie waren in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Schackstedt eingebrochen. Bei der Flucht vor der Polizei landeten sie in einen Graben. Beide Männer sind schwerverletzt. Wie die Polizei mitteilte, ist dem landwirtschaftlichen Betrieb nichts gestohlen worden.