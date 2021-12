Bei einem schweren Verkehrsunfall im Salzlandkreis ist am Donnerstag eine 39 Jahre alte Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war sie mit ihrer Familie am Vormittag in Welsleben bei Schönebeck unterwegs, als das Auto nach links von der Straße abkam, in einen Graben rutschte und vor einen Abwasserschacht krachte. Für die Frau sei jede Hilfe zu spät gekommen, teilte die Polizei mit. Die 39-Jährige sei noch vor Ort verstorben.