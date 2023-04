Die Autobahn 14 bleibt bei Schönebeck noch voraussichtlich bis in den Dienstagbend hinein in Richtung Magdeburg gesperrt. Für ein Ende der Sperrung will die Polizei derzeit keine Prognose abgeben. Die Fahrbahn in Richtung Dresden wurde inzwischen wieder freigegeben. Wie es in einer Mitteilung heißt, ist die Feuerwehr noch immer mit Löscharbeiten beschäftigt. Grund für die Behinderungen sind zwei schwere Auffahrunfälle im Salzlandkreis, an denen mehrere Lastwagen beteiligt waren. Ein Lkw-Fahrer starb, seine Identität ist noch unklar. Zwei weitere Fahrer aus Tschechien und Serbien kamen mit teils schweren Verletzungen ins Krankenhaus.