Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Tippelskirchen

In Tippelskirchen (Salzlandkreis) ist am Freitagabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 34-Jährige auf der Landesstraße L63 aus Calbe (Saale) kommend in Richtung Schwarz. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und wurde an eine Hauswand eines Einfamilienhauses geschleudert.