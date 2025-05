Auf der Landesstraße 63 hat es am Samstag bei Calbe (Salzlandkreis) einen Verkehrsunfall mit einer Kutsche gegeben, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 72-jähriger Mann mit seinem Pferdegespann die Straße aus Richtung Sachsendorf in Richtung Calbe (Saale).

Nach Angaben der Polizei kam dem Mann in Höhe des Abzweiges Colno ein Traktor entgegenkam. Das Pferd habe gescheut und das Gespann in den Graben gezogen, wo es sich überschlug. Der Fahrer wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen.