Der US-Konzern Avnet plant, in Bernburg ein Hochleistungsdistributionszentrum für Halbleiter und elektronische Bauteile zu bauen. Nach Informationen von MDR SACHSEN-ANHALT will das US-amerikanische Unternehmen mehrere 100 Millionen Euro investieren. Dadurch sollen mehrere Hundert Arbeitsplätze entstehen.

Die US-Firma Avnet (Logo) will ein großes Verteilzentrum in Bernburg bauen. Bildrechte: IMAGO / ZUMA Wire Das geplante Vertriebszentrum in Bernburg soll sowohl Chipverteilung ermöglichen sowie auch eine Programmiereinheit schaffen. Diese Einheit sorgt dafür, dass die von anderen Firmen produzierten Chips für die Endkunden entsprechend programmiert werden. Am 2. Mai will das Unternehmen die konkreten Pläne in Anwesenheit von Vertreterinnen und Vertretern aus Stadt und Land vorstellen und erläutern.



Zentrale Lage für Ansiedlung entscheidend

Das Grundstück für das geplante Verteilzentrum in Bernburg soll eine Fläche von 50.000 Quadratmeter haben. Die Saalestadt sei aufgrund seiner guten Anbindung an den Flughafen Leipzig-Halle für das Logistikgeschäft besonders attraktiv. Die Ansiedlung steht laut Unternehmen aber in keinem Zusammenhang mit der kürzlich verkündeten Ansiedlung von Intel in Magdeburg.