Kontrolle des Landesrechnungshofs 90 Schusswaffen an Polizeischule verschwunden

Hauptinhalt

11. Juni 2024, 12:54 Uhr

An der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt in Aschersleben sind Waffen aus der Lehrmittelsammlung verschwunden – nun gibt es erstmals konkrete Zahlen. Bei einer Kontrolle des Landesrechnungshofs waren 90 Waffen unauffindbar. Der Rechnungshof spricht von einem "erheblichen Sicherheitsrisiko". Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bestätigte die Zahl am Dienstag nicht.