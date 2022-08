Verdorrt ist der Rasen in so einigen Parzellen in einer Kleingartenanlage in Egeln. Ungefähr zwölf Gießkannen pro Tag brauche er, rechnet einer der Gärtner vor. Für Paprika, Sellerie, Kohlrabi. Im Garten gibt es einen Brunnen, wie in vielen Gärten hier. "Sie dürften sich schon die Fässer auffüllen, am Abend und damit gießen", sagt Ines Helmecke bei einem Gespräch am Gartenzaun.