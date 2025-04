Vorsaisonidylle auf der Saale in Bernburg. Noch ist wenig los auf dem Wasser, aber am Ufer umso mehr. In Gröna bereiten sich Gastronom Tobias Kranig und seine Kollegen auf die Saison vor. Hier liegt die MS Gröna – eine Gaststätte und ein beliebtes Ausflugsziel direkt an der Saale. Hier machen Radfahrer auf dem Saaleradweg Station, aber auch viele Freizeitkapitäne. Für sie gibt es sogar einen Drive-In. Getränke und Eis werden im Sommer aus einer Luke am Schiffsrumpf serviert: für Bootsfahrer, die nicht aussteigen wollen. Anlegen wird jetzt deutlich komfortabler. Direkt neben der MS Gröna gibt es einen neuen Bootssteg. Einen von sieben, die hier entlang der Saale gebaut wurden.

Bildrechte: MDR/Tom Gräbe