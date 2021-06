Bildrechte: dpa

Rettungswagen steuern immer das nächstgelegene, geeignete Krankenhaus an. Dazu kommunizieren die Rettungsleitstellen und Krankenhäuer seit 2020 über eine Internet-Anwendung: Das so genannte IVENA-System.



In dem System werden die Ressourcen der Krankenhäuser in Echtzeit erfasst. In welchen Stationen gibt es freie Betten? Ist der nächste Kreißsaal belegt? Das System hilft Rettungswagen-Besatzungen, das richtige Krankenhaus zu finden. Das Intervall zwischen Diagnose und Behandlung könne so auf ein Minimum reduziert werden, teilt das Innenministerium auf MDR-Anfrage mit. Das System arbeitet landkreisübergreifend.