Nachdem der US-Konzern Intel bekannt gegeben hatte, dass mit dem Bau einer Chip-Fabrik in Magdeburg frühestens in zwei Jahren begonnen werden könne, habe sich der amerikanische Projektentwickler TCC von seinem Bauvorhaben in Westeregeln verabschiedet. Die Gemeinde hätte nach eigenen Angaben für den Verkauf eines neun Hektar großen Grundstücks an die US-Firma rund drei Millionen Euro eingenommen. Dazu werde es nun nicht mehr kommen.