Es fehlt an Nachwuchskräften unter den Händlern

In Staßfurt trifft man sich am Mittag am Fischstand von Ute Knabe. Auch die Händler von den Ständen nebenan kaufen hier ein. Einerseits ist das praktisch, andererseits Nachbarschaftshilfe.

Dass der Markt leerer geworden ist, dafür gebe es Gründe, sagt Fischhändlerin Ute Knabe. "Die ganze Marktsituation hat sich verändert aufgrund dessen, dass viele Markthändler durch Corona aufhören mussten." Sie kenne einige, die sich andere Jobs gesucht hätten. Wenn Händler irgendwann aufhörten, gebe es keine Nachfolger. "Es will keiner mehr früh um 4 Uhr aufstehen und eben wirklich mal zehn, zwölf Stunden arbeiten", sagt Knabe.

Wenn Kunden fehlen, gehen die Händler

Die Fischhändlerin sagt außerdem: "Der Markt ist nur so gut wie seine Kunden." Und fügt hinzu: "Wenn ich immer nur komme und meckere und nichts kaufe, dann geht der Händler dahin, wo er noch Geld verdienen kann."

Auf dem Wochenmarkt in Bernburg würden Kunden auf einheimische Produkte achten, sagt eine Händlerin am dortigen Obststand. Und: "Sie kaufen einem kein Kilo ab, sondern zwölf Pflaumen oder 20 Pflaumen. So viel, wie sie brauchen."

Wochenmärkte können Innenstädte beleben

Mit ihrem oft regionalen Angebot passen Wochenmärkte eigentlich gut in die Zeit. Wolfgang Zahn kümmert sich bei der Agrarmarketinggesellschaft des Landes unter anderem um Direktvermarkter. Er spricht von Einkaufserlebnissen. Ein Beispiel sei der Feierabendmarkt in Gröningen in der Börde. Der finde am Nachmittag statt, mit Rahmenprogramm. "Es wird dort eingekauft, und es wird sich unterhalten und getroffen." Das sei die Zukunft, sagt er.

Staßfurts Citymanager Stefan Beyer Bildrechte: Christoph Keil Wochenmärkte wie der in Staßfurt können dazu beitragen, Innenstädte zu beleben. Die Idee: Kunden fahren wegen des Marktes in die Stadt und gehen dann noch in umliegenden Geschäften einkaufen. "Hundertprozentig würde es laufen, wenn die Fläche, die wir haben, wieder voll belegt wäre", sagt Staßfurts Citymanager Stefan Bayer. "Das ist ein traditionelles und frisches Einkaufen."

Städte organisieren Wochenmärkte anders

In Staßfurt will die Stadt den Wochenmarkt künftig selbst organisieren. Seit 2006 übernimmt das ein Dienstleister. Die Standgebühren, die der Dienstleister verlangt hatte, sind nach Angaben der Stadt gestiegen. Corona und zuletzt die Preissteigerungen hätten dazu geführt, dass Händler weggeblieben sind, heißt es in einer Stadtratsvorlage. Der Markt soll attraktiver werden, unter anderem will die Stadt die Öffnungszeiten verlängern.