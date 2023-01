Mieter werben Mieter. Für 150 Euro in bar. Das steht auf einem Zettel an einer Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in Nachterstedt. Nachbarn könne man sich aussuchen. "Powered by Accentro", steht ganz unten auf dem Zettel. Accentro ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen.