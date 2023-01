Durch den Verkauf an ein anderes Wohnungsunternehmen waren bald erste Erfolge erkennbar. Investitionen wurden zeitnah umgesetzt und dadurch konnte die Vermietung an neue Mieter erfolgen. Durch diese positive Entwicklung der letzten zwei Jahre bin ich der Meinung, dass die Entscheidung zum Verkauf der Wohnungseinheiten die Richtige war.

Teilweise schon. Und deswegen ist uns die Entscheidung auch sehr schwer gefallen. Die ursprüngliche Idee, den sozialen Wohnungsbau im ländlichen Bereich, durch kommunale Träger zu steuern, wurde immer schwerer. Der finanzielle Spielraum wurde für die Kommunen immer eingeschränkter. Die Kommunen mussten sich auf ihren Kernbereich konzentrieren. So mussten die vorhandenen Mittel für Kitas, Schulen, Infrastruktur etc. verteilt werden. Dies hatte Priorität und nicht die Betreuung von über 600 Wohnungseinheiten.

Also ich denke: Ja. Durch den neuen Eigentümer wird dem Leerstand durch entsprechende Investitionen entgegengewirkt. Die Mieterinnen und Mieter nehmen das Angebot an.

Die Modernisierung passiert in den einzelnen Ortsteilen nach Bedarf. Dazu können wir uns die einzelnen Blöcke mit bereits sanierten Wohnungen ansehen. Das notwendige Marketing durch die neue Gesellschaft spricht immer mehr Interessenten an und lockt damit neue Bürgerinnen und Bürger in unsere Region, die wir dringend als Fachkräfte in den Unternehmen unserer Stadt benötigen. Deshalb ist eine Zusammenarbeit seitens der Kommune und dem neuen Eigentümer von großem Interesse.