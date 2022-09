Karim kam im Juni 2007 nach Aschersleben. Er wurde in einem Safaripark in Nordrhein-Westfalen geboren. Karim bildet mit dem Weibchen Kiara das einzige Paar weißer Tiger in Ostdeutschland. "Heute schaue ich auf die schönen Zeiten zurück, als sie noch eine richtige Familie waren", erzählt Tierpflegerin Marion Schmidt.

Karim war zuletzt altersmilde

Karim hat im Zoo zusammen mit Kiara mehrere Nachkommen bekommen. Er sei ein richtig netter Papa und ein liebevoller Kerl gewesen, so Schmidt. Kiara ist bereits 2019 an einem Nierenleiden gestorben. Tierpflegerin Marion Schmidt hat Nachwuchs von Tiger Karim auf dem Arm. (Archiv) Bildrechte: privat/Marion Schmidt

Da die genauen Vorerkrankungen von Karim noch nicht feststehen, wird sein Körper nun für weitere Untersuchungen in die Gerichtsmedizin gebracht. Der Tod des Tieres hinterlasse eine große Lücke, nicht nur, weil die weißen Tiger ein Alleinstellungsmerkmal des Zoos gewesen seien, sagt Beck.

"Was in Zukunft mit dem Gehege passieren wird, steht noch nicht fest." Erst einmal werde die nun leer stehende Anlage renoviert und umgebaut. "Man muss auch erst einmal schauen, was ist jetzt verfügbar."

Karim war ein Raubtier

Der weiße bengalische Tiger Karim hat 2009 eine Tierpflegerin des Zoos in Aschersleben angegriffen und schwer verletzt. Die 30-Jährige erlitt Biss- und Kratzwunden an Schulter und am Arm und kam mit einem Rettungshubschrauber in die Magdeburger Uniklinik.