Knapp ein Jahr später – am Rande einer Landtagssitzung im März 2023 – informierte Landtagspräsident Gunnar Schellenberger Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mündlich darüber, dass er mit dem usbekischen Botschafter in Kontakt stehe – und ein Vorgang zur Fachkräftegewinnung auf ihn zulaufen würde. Wenig später, im April 2023, wurde ein Entwurf des "Kooperationsabkommens Projekt 5000" an das Büro des Ministerpräsidenten geschickt. Auch Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) bestätigt über die Kleine Anfrage der Linken und Grünen: Es gab eine Information über Schellenbergers Initiative am Rande eines Gesprächs. Schulze kann sich jedoch im Gegensatz zum Ministerpräsidenten nicht mehr daran erinnern, wann dieses stattgefunden haben soll.

Bereits am 17. April 2023 teilte Staatsminister Rainer Robra, ebenfalls CDU, dem Landtagspräsidenten mit, "dass die Usbekistan-Initiative bis Anfang Mai 2023 nicht umzusetzen sei und begründete es damit, dass Sachsen-Anhalt als Land mit Drittstaaten nicht ohne Weiteres Verträge schließen könne" – so steht es in der Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage der Grünen. Abschließend kommt das Land zum Fazit: Der Entwurf wurde nicht unterzeichnet – und es gibt demnach auch keine Pläne, den vorliegenden Entwurf weiter zu verfolgen. In der Stellungnahme vom Mai schrieb Landtagspräsident Schellenberger jedoch: "Mit seinem Schreiben vom 27. April 2023 hat der Chef der Staatskanzlei mitgeteilt, das Projekt klinge nach einer vielversprechenden Idee, um auf den Fachkräftebedarf in Sachsen-Anhalt zu reagieren."