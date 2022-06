Finanzminister blickt auf steigende Zinsen.

Schuldenbremse nur im Notfall aussetzbar.

Grünen-Politikerin für Vermögenssteuer.

Die Energie- und Lebensmittelpreise klettern immer höher, Rufe werden laut, die Bürger und Unternehmen weiter zu entlasten. SPD-Chefin Saskia Esken hatte deshalb vorgeschlagen, die Schuldenbremse im nächsten Jahr zur Diskussion zu stellen. Seit 2020 ist sie wegen der Coronapandemie und später wegen dem Krieg in der Ukraine ausgesetzt. Bundesfinanzminister Christian Lindner will die Regel ab 2023 aber wieder einhalten.

Sollte Deutschland wieder auf die Schuldenbremse treten?

Wie würde ein privater Haushalt entscheiden? Diese Frage sollten sich alle stellen, die über neue Schulden nachdenken, findet Franziska Schubert, haushaltspolitische Sprecherin und Fraktionsvorsitzende der Grünen im sächsischen Landtag.

Schubert sagt: "Ich wünsche mir, dass man auch in der Politik, und das ist zumindest meine finanzpolitische Herangehensweise, in Szenarien denkt. Das heißt: Wofür brauche ich das Geld und was ist der richtige Weg dafür?" Ihrem Gefühl nach sei es nicht notwendig, die Schuldenbremse weiter außer Kraft zu setzen, so Schubert. Man müsse zu einer geordneten Finanzpolitik zurückkehren.

Ähnlich sieht es auch Michael Richter, Finanzminister in Sachsen-Anhalt. Nach den vergangenen Jahren der Pandemie sollte die Schuldenbremse nun wieder eingehalten werden, sagt der CDU-Politiker: "Wir sind mittlerweile, was die Staatsverschuldungen betrifft, in Größenordnungen angekommen." Neben der Frage der Generationsgerechtigkeit müsse man an steigende Zinsen denken. Sie könnten die Haushalte gewaltig belasten.

Aussetzen nur in Notfällen

Die Schuldenbremse steht seit 2009 im Grundgesetz. Nur in außergewöhnlichen Notsituationen darf sie ausgesetzt werden. Die Inflation, also die schnell steigenden Preise etwa für Lebensmittel und Energie, sei keine Notsituation, sagt Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle.