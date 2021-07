So wie im vergangenen Jahr. Ein Zweijähriger war auf einem Kita-Ausflug verschwunden und später leblos im Neustädter See in Magdeburg gefunden worden. Die Mitglieder von "Hilfe für Helfer in Not" standen am Tag des Unglücks allen Beteiligten bei: den Erzieherinnen, den Eltern des Jungen, den Rettungskräften. Außerdem halfen sie mehrere Tage danach noch in der Kindertagesstätte.