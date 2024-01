In Magdeburg beginnt am Donnerstag der Prozess um die Geiselnahme des Halle-Attentäters in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Burg. Der gescheiterte Fluchtversuch im Dezember 2022 hatte Debatten über die Sicherheitsvorkehrungen in Gefängnissen nach sich gezogen. Unmittelbar nach der Tat wurde durch den Justizvollzug eine umfassende Prüfung eingeleitet, die mit Blick auf das noch laufende Strafverfahren nicht abgeschlossen sei, sagte jetzt Danilo Weiser, Sprecher des Justizministeriums in Sachsen-Anhalt.