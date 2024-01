Feuerwerk auf Polizei gefeuert

An Abenden wie diesem lauert immer auch die Gefahr, dass es für die Einsatzkräfte gefährlich werden kann. Tatsächlich werden später Feuerwehrkskörper auf die Polizisten abgefeuert.

Doch Christian Zedler weiß auch: "Man geht mit dem guten Gewissen in einen solchen Einsatz, dass wir kräftetechnisch gut aufgestellt sind, die Kräfte gut ausgebildet und auch gut ausgerüstet sind."

Auch im Lage- und Führungszentrum sind an so einem Tag mehr Tische besetzt als sonst. Hier gehen die Notrufe ein – am Abend lautet auch dort die Bilanz: Es ist vergleichsweise ruhig.

Gaststätten am Hasselbachplatz fast alle geschlossen

Die Bullys setzen sich in Bewegung in Richtung Hasselbachplatz. Der zentrale Platz in Magdeburg, gleich um die Ecke der Polizeiinspektion. Hier stehen schon seit dem Nachmittag viele Menschen. Von den Gaststätten hier hat kaum eine geöffnet, die Menschen stehen am Hasselbachplatz und warten ab.

Raketen fliegen in die Höhe, Knaller krachen. Gegen 23 Uhr wird die zweite Hundertschaft zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen. Die Beamten fahren mit Blaulicht und Martinshorn nach Sudenburg. Ein Verletzter muss in die Uniklinik gebracht werden.

Silvester in Magdeburg: Hier ist Fingerspitzengefühl nötig

Am Hasselbachplatz haben sich inzwischen noch mehr Menschen versammelt. 350 sind es schätzungsweise, darunter auch Familien mit Kindern.

Böller, Raketen, Batterien werden abgefeuert. Die Bereitschaftspolizisten haben sich bislang zurückgehalten. Durch ihre Präsenz kann die Stimmung schnell kippen. Hier den richtigen Moment zu finden, wann man eingreifen muss, erfordert Fingerspitzengefühl und jede Menge Erfahrung.

Polizei räumt Hasselbachplatz

Die Bullys werden in einer Nebenstraße geparkt. In kleinen Gruppen laufen die Polizisten in ihren dunklen Einsatzuniformen und Helmen rund um den Platz. Als es auf Mitternacht zugeht, wird das Feuerwerk noch intensiver. In der Sternstraße werden Batterien zwischen den Polizeibullys abgefeuert. Die Polizisten reagieren gelassen: Als die Batterie abgefeuert ist, rücken sie die Autos näher zusammen.

Am Hasselbachplatz fliegen jetzt Raketen nicht immer in die Höhe. Die Polizisten kämmen in Ketten vom Hasselbachplatz aus die Otto-von-Guericke-Straße und den Breiten Weg nordwärts, räumen den Platz.

Hasselbachplatz: Polizei stellt Personalien fest

Silvesterraketen fliegen auch in Richtung Polizei. "Wir haben eine Situation mit einem erheblichen Gefährdungspotenzial gehabt für die Personen, die sich am Hasselbachplatz aufgehalten haben, darunter mehrere Kinder", erklärt Christian Zedler später.

Man habe beobachtet, dass sich Gruppen gegenseitig mit Feuerwerk beschossen haben, erklärt Christian Zedler das Handeln der Polizei. Meter um Meter drängen die Polizisten die Passanten nordwärts. Einzelne Personen werden herausgezogen, Personalien festgestellt.