Über Funkkopfhörer bei jedem Pass des FCM dabei

Blindenreporter im Stadion: Torsten Kühlhorn (rechts) mit seinen Ehrenamts-Kollegen Stephen Leuschner (links) und Engin Haupt. Bildrechte: 1. FC Magdeburg Als Blinde mittendrin sein in der Welt der Sehenden: Darum geht es auch bei der Blindenreportage des 1. FC Magdeburg. Torsten Kühlhorn gehört zu denen, die das möglich machen. Bei jedem Heimspiel, also alle zwei Wochen, sitzt er auf der Pressetribühne am Mikrofon. Was er dort erzählt, wird über Funkkopfhörer an blinde Fans im Stadion übertragen. Seit Beginn der Corona-Pandemie, als keine Zuschauer erlaubt waren, sind die Blindenreporter außerdem per Livestream im Internet zu hören.

Wenn Torsten Kühlhorn über sein Ehrenamt redet, wirkt es manchmal, als hätte er nur fünf Minuten Zeit, um alles Wichtige loszuwerden. Das hat er wohl aus dem Stadion, denn ein Blindenreporter muss viel mehr erzählen als ein normaler Kommentator im Fernsehen. "Wir erklären das ganze Spiel lang, wo sich der Ball befindet und wer gerade dran ist", sagt er. Selbst dann, wenn ein Team den Ball in der eigenen Abwehr zigmal hin- und herkickt. Und weil bei einem Tor oft alles so schnell geht, wird hinterher immer nochmal genau erklärt, wie es dazu kam.

Wir müssen den Blinden im Kopf vermitteln, was da unten passiert. Torsten Kühlhorn, Blindenreporter

Außerdem muss ein Blindenreporter alles vermitteln, was um den Ball herum passiert: Welches Handzeichen gibt der Schiri dem Linienrichter? Wieso pfeift Block U? Steht die Sonne mal wieder so tief, dass sie die Spieler blendet? Torsten Kühlhorn fasst das alles so zusammen: "Wir müssen den Blinden im Kopf vermitteln, was da unten passiert."

Kommentare und Einschätzungen wie im Fernsehen geben er und seine Kollegen fast nie ab. "Dazu kommen wir gar nicht", sagt der Hobby-Reporter. Wenn aber doch mal gerade nichts passiert, muss man spontan draufloserzählen. "Stellen Sie sich vor, Sie sitzen vorm Radio und hören nichts", erklärt Kühlhorn. Also hat er immer Spielerfakten parat. Trefferquote, Verletzungen, Befindlichkeiten.

Ein Versicherungsmakler, ein Lokführer und zwei Journalisten

"Das Reportieren ist schon mega anstrengend", sagt Kühlhorn. Deshalb wechseln sich die Ehrenamtler auch alle 15 Minuten ab. Drei Freiwillige kommen pro Spiel zum Einsatz, vier gehören insgesamt zum Team. Neben Kühlhorn, von Beruf Versicherungsmakler, sind das ein Lokführer und zwei Journalistik-Absolventen der Hochschule Magdeburg-Stendal. Denn das Angebot ist vor sieben Jahren aus einem Studierendenprojekt heraus entstanden.