Im Fall der zerstochenen Reifen an 116 Lieferfahrzeugen des Online-Händlers Amazon in Magdeburg übernimmt der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen. Es könne noch nicht ausgeschlossen werden, dass auch ein mögliches Staatsschutzdelikt dahinter stehe, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag.