Debatte im Stadtrat Vorstoß für kostenlose Menstruationsartikel an Magdeburger Schulen und Freizeiteinrichtungen

Kostenlose Menstruationsartikel auf Toiletten, genau so selbstverständlich wie Toilettenpapier? Was in ganz Schottland oder an der Hochschule Merseburg schon eingeführt wurde, ist in den meisten Teilen Deutschlands noch absolute Ausnahme. In Magdeburg könnte sich das bald ändern – zumindest, wenn es nach den Linken im Stadtrat geht. Sie fordern, dass Menstruationsartikel an Magdeburger Schulen und Einrichtungen für Jugendliche kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Bezahlen soll das Ganze die Stadt, die allerdings wegen der Corona-Pandemie finanzielle Sorgen hat.