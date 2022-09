Ein lauer Herbsttag im Jahr 2021. Melanie sitzt im Garten ihrer Nachbarin Lisa, die ihr die Fingernägel in einem knallroten Farbton lackiert. "Willkommen im Nagelstudio", scherzen die beiden. So ausgelassen wie heute war Melanie in ihrem früheren Leben selten. Melanie ist trans*. Das heißt, sie identifiziert sich nicht mit ihrem angeborenen Geschlecht. Sie wurde als Junge großgezogen. Für Melanie ist die Sache aber klar: Sie war schon immer weiblich.