In der Hermann-Gieseler-Halle werden Geflüchtete aus der Ukraine in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft in Magdeburg versorgt.

Die Versorgung der Geflüchteten stemmen vor allem Ehrenamtliche aus Hilfsorganisationen, zum Beispiel als Dolmetscher oder Ansprechpartner für Fragen.

Im Einsatz ist manchmal auch eine psychologische Ausbildung gefragt.

Für die Kinder gibt es eine Spielecke, sie kommt bei den Kleinen richtig gut an. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Sergej und Vladislav sind in ihre Fahrzeuge vertieft. In aller Seelenruhe versuchen sie, den Haken am Feuerwehrauto so am Kran zu verkeilen, dass die Feuerwehr den Kran abschleppen kann. Der Vierjährige und sein acht Jahre alter Bruder hocken in einer improvisierten Spielecke aus zusammengeschobenen blauen Sportmatten. Einen Kran, ein Feuerwehrauto und ein bisschen Ruhe: Mehr, so scheint es, brauchen die beiden gerade gar nicht.

Seit vergangenem Wochenende kommen in der Hermann-Gieseler-Halle in Magdeburg Menschen unter, die vor dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Die allermeisten sind Frauen und Kinder. Sie verbringen hier die ersten Tage nach ihrer Ankunft, wenn sie in der Stadt keine Verwandten oder Freunde haben. In dieser Zeit können sie sich von der Reise erholen und Behördengänge erledigen. Rund 300 Feldbetten gibt es hier. Viele sind aktuell nicht belegt, denn die ersten Geflohenen konnten schon in Wohnungen vermittelt werden. Manche ziehen auch weiter, weil sie zum Beispiel Verwandte in der Nähe haben. Um den Platz in der Halle auszunutzen, wurden viele Betten als Doppelstockbetten aufgebaut. Wenn man die Halle betritt, fällt das erst auf den zweiten Blick auf – denn die obere Etage ist nur etwa einen Meter hoch. Auf jedem der olivgrünen Betten liegen eine Wolldecke, ein Kissen und ein Laken.

Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich ums Essen

In zwei Nebenräumen wird gegessen. Freiwillige Feuerwehren wechseln sich mit der Ausgabe ab. Damit es beim Frühstück und Abendbrot schnell geht, bereiten sie Essenspakete mit Stullen, Äpfeln und Joghurt vor. Babynahrung gibt's auch.

Die Stimmung zwischen den Feldbetten wirkt trotz der Ausnahmesituation relativ entspannt. Viele sind mit ihrem Handy beschäftigt, einige stehen in kleinen Gruppen zusammen und unterhalten sich. Genau das sei das Ziel, sagt Dennis Brandt, der Einsatzleiter vom Sozialamt. "Wir wollen die Menschen so behandeln, dass sie zur Ruhe kommen können", erklärt er. "Deshalb wuseln hier auch so wenige Menschen wie möglich rum."

Ehrenamtliche arbeiten in drei Schichten

Chris Regel (DRK), Lea Matzke (DLRG) und Sebastian Lange (DRK) gehören zu den vielen Ehrenamtlichen. Auch ASB, Johanniter, Malteser, Hilfe für Helfer in Not und die Freiwilligen Feuerwehren in Magdeburg sind mit Helfern vor Ort. Bildrechte: Elisa Sowieja-Stoffregen/MDR Alle Hilfsorganisationen in Magdeburg engagieren sich derzeit in der Gieseler-Halle. Die ehrenamtlichen Helfer arbeiten in drei Schichten. Eine ihrer wichtigsten Aufgaben: Für Fragen da sein. Zum Beispiel nach dem nächsten Supermarkt, zu den Corona-Tests bei der Ankunft oder, für die Menschen hier besonders wichtig, nach Strom und W-Lan. Denn die Geflüchteten wollen sich meist so schnell wie möglich bei ihren Verwandten melden.

Das sind die gleichen Abläufe wie bei der Evakuierung eines Stadtteils. Nur ist das das hier einen Ticken größer. Dennis Brandt, Einsatzleiter vom Sozialamt Magdeburg

Die gesamte Organisation wirkt routiniert – fast so, als würden in dieser Turnhalle häufiger Flüchtlinge stranden. Dennis Brandt sagt, das liege daran, dass der Katastrophenschutz durch andere Einsätze eingespielt sei. "Das sind diegleichen Abläufe wie zum Beispiel bei der Evakuierung eines Stadtteils. Nur ist das hier einen Ticken größer."