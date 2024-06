Zwei Schwerverletzte Transporter rast auf A2 in Leitplanke – Beifahrer wird aus Fenster geschleudert

Hauptinhalt

18. Juni 2024, 16:22 Uhr

Ein Kleinbus ist in Höhe Magdeburg-Kannenstieg auf der A2 von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanken gerast. Der Beifahrer wurde dabei aus dem Fenster geschleudert. Er und der Fahrer verletzten sich dabei schwer. Die Autobahn war in Richtung Hannover zeitweise gesperrt, ist nun aber wieder frei.