Vorstand in der Kritik Uniklinikum Magdeburg: Aufsichtsrat ordnet mehrere Untersuchungen an – und rügt Kaufmännische Direktorin

Hauptinhalt

Der Aufsichtsrat hat dem in die Kritik geratenen Vorstand des Uniklikums Magdeburg mehrere Auflagen erteilt. Am Montag wurde beschlossen, dass sowohl ein umstrittener Großeinkauf von FFP2-Masken als auch die Stimmung in der Belegschaft zeitnah überprüft werden. Die Kaufmännische Direktorin wurde zudem wegen Impfdrängelei gerügt.