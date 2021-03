Bereits am Freitagmittag hatte der Minister in einer Videobotschaft an die Belegschaft gesprochen. Ihm gehe es darum, dem "Eindruck" entgegenzutreten, "dass nichts geschieht". Das Gegenteil sei der Fall. So wurde zuletzt ein Container-Neubau und der Bau eines neuen Herzzentrums begonnen. Mit den Vorhaben endet auch der jahrelang Investitionsstau am Uniklinikum. Die Stimmung unter den Mitarbeitenden des Klinikums gilt dennoch als angespannt – auch unabhängig von der Corona-Pandemie. In den vergangenen Monaten hatte es mehrere anonyme Schreiben zu angeblichen Missständen und Verzögerungen bei den Bauvorhaben gegeben.