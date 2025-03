In Magdeburg entsteht ein spezialisiertes Zentrum für Kinder, die an den Spätfolgen einer Corona-Infektion oder ähnlichen postakuten Erkrankungen leiden. Das teilte die Universitätsklinik Magdeburg mit . Ziel sei es, betroffene Kinder und Jugendliche bestmöglich medizinisch zu versorgen.

"Mit dieser Einrichtung setzen wir ein klares Zeichen für die dringend benötigte Verbesserung der Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Long-COVID-ähnlichen Erkrankungen", erklärte die Universitätsklinik Magdeburg. Das Zentrum entstehe an der Universitätskinderklinik und der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Magdeburg.

Mit dem neuen Zentrum in Magdeburg soll eine zentrale Anlaufstelle für betroffene Kinder und ihre Familien in Sachsen-Anhalt geschaffen werden. Damit soll laut Universitätsklinik eine zeitnahe, maßgeschneiderte und nachhaltige Betreuung ermöglicht werden.

Wie das Klinikum mitteilte, werden in ganz Deutschland mehrere solcher Zentren aufgebaut. So seien insgesamt 30 Niederlassungen in 15 Bundesländern geplant. Neben Magdeburg sind unter anderem Standorte in Berlin, Dresden, Köln, München und Hamburg Teil des Verbundes.