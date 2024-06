Warnung für den Harz Unwetter in Sachsen-Anhalt: Umgestürzte Bäume im Norden

Hauptinhalt

27. Juni 2024, 19:45 Uhr

Starke Gewitter haben am Donnerstag in Sachsen-Anhalt erneut zu umgestürzten Bäume und Überflutungen geführt. Für den Harz besteht noch eine Unwetterwarnung. Dort hatten in der Nacht Starkregen und Gewitter zum Teil erhebliche Schäden verursacht.