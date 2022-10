In Magdeburg ist am Mittwoch ein Mann wegen versuchten Mordes zu einer Haftstrafe von siebeneinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 58-jährigen Mann in Haldensleben versucht hatte, seine Ex-Freundin und deren neuen Partner zu töten. Die Verteidigung hatte Freispruch für den Angeklagten gefordert.