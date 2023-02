Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für Dienstag ganztägige Warnstreiks auch in Magdeburg und Umgebung angekündigt. Wie es in einer Mitteilung heißt, sollen Mitarbeiter von Behörden in Magdeburg sowie in den Landkreisen Börde und Jerichower Land am Dienstag die Arbeit niederlegen.