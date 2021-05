Polizei bittet um Hinweise 57-jährige Magdeburgerin vermisst

Die vermisste Magdeburgerin wurde zuletzt am Abend des 19. Mai 2021 in einer Wohnung in der Rothenseer Straße gesehen. Dort hatte sie ihren Partner besucht. Dieser bemerkte am Morgen des 20. Mai, dass die Frau aus der Wohnung verschwunden war. Seitdem läuft die Suche nach der Frau.