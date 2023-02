Wegen der Warnstreiks bei der städtischen Abfallwirtschaft kommt es laut Mitteilung der Stadt Magdeburg zu Verzögerungen bei der Tonnenleerung . Betroffen sind demnach der Rest- und Biomüll sowie Altpapier. Die ausgefallenen Abfallentsorgungstouren sollen kurzfristig nachgeholt werden. An Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen werde der Müll trotz der Streiks abgeholt. Den Angaben nach erfolgt auch die Straßenreinigung am Dienstag nur im eingeschränkten Umfang.

In Magdeburg sind am Dienstag einige Tonnen nicht geleert worden. Bildrechte: dpa

Auch Beschäftigte in den Behörden der Landkreise Börde und Jerichower Land sollen nach dem Willen von Verdi den ganzen Tag in den Ausstand treten. Im mitteldeutschen Raum stehen ebenfalls am Dienstag Warnstreiks in Erfurt und Weimar an, betroffen sind Kitas und die Müllabfuhr.