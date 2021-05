Doch: "Ich genieße das Leben einfach zu dolle", sagt er. "Ich gehe da mal auf eine Party, trinke da mal mein Bierchen." Und so landete Felix Neumann nicht in der Bundesliga, sondern in der Regionalliga, der vierthöchsten Spielklasse, bei den SBB Baskets Wolmirstedt – als ewiges Talent, aber auch als Publikumsliebling.

So einen Typen wie Felix Neumann gibt es wohl in fast jeder Mannschaft in jeder Sportart: einen mit viel Talent, aber wenig Disziplin. Einen, der sich selbst an Abenden vor Pflichtspielen nicht an den Zapfenstreich hält. Einen, der gerne isst und trinkt und einen guten Döner noch immer nicht verschmäht. Kurzum: einen Lebemann, der das Herz am rechten Fleck hat.