Stadt soll Verkehr stärker kontrollieren

In Wolmirstedt sei alles familiärer als in der Landeshauptstadt. "Hier kennt jeder jeden", sagt Jana Rödger. "Zwar hast du auch hier deine Pappenheimer, mit denen du nicht so klar kommst, aber grundsätzlich ist es wie auf dem Dorf. Das gefällt uns. Da fühlt man sich wohl. In Magdeburg war alles distanzierter."

Und doch fühlen sie sich manchmal wie in der Großstadt. "Ja, was den Verkehr tagsüber angeht", sagt Stefan Rödger. "Da fahren viele Fahrzeuge mitten durch die Stadt. Viele Lkw suchen Abkürzungen, außerdem sind viele Landwirtschaftsfahrzeuge unterwegs, und die wenigsten halten sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen oder nehmen Rücksicht auf Fußgänger an Zebrastreifen. Wir würden uns wünschen, dass da seitens der Stadt mehr kontrolliert wird."

EIn Wunsch: mehr digitale Mitbestimmung

Ein weiteres Anliegen: "Die Bevölkerung sollte mehr mit einbezogen werden", sagt Stefan Rödger, "gerade in so einer kleinen Stadt gibt es doch beste Möglichkeiten dazu." Aber: "Das System mit den Stadtratssitzungen, zu denen man eingeladen wird, wenn man etwas ansprechen will, ist veraltet. Da sollten digitale Alternativen angeboten werden."