Jordan Talbert, der etwas andere US-Profi

"Er ist seit eineinhalb Jahren nicht mehr zu Hause in den USA gewesen. Das ist etwas, was ich noch nie von einem amerikanischen Spieler gehört habe", sagt Eiko Potthast, Cheftrainer von Wolmirstedt. "Den kompletten Sommer über ist er geblieben, um an seinem Spiel zu arbeiten. Dann hatten wir einen Lockdown, wir durften nicht spielen. Und er ist trotzdem geblieben, weil er gesagt hat, dass man sich in der Corona-Pandemie eben so verhält und er kein Risiko eingehen wollte."

Jordan Talbert, da sind sie sich bei den Baskets einig, "ist ganz ein feiner Mensch", wie Fanbetreuer Ricky Hoffmeister sagt. Das sei nicht bei allen US-Amerikanern so gewesen, die in den vergangenen Jahren für Wolmirstedt gespielt haben: "Viele habe ich leider so kennengelernt, dass sie dachten, sie sind jemand Besonderes, jemand Besseres", sagt Hoffmeister, aber: "Jordan ist einer, der hat sich integriert. Er ist ein aufrichtiger und zuvorkommender Mensch. Ich mag ihn dolle, wirklich sehr."

Vom US-College in die Provinz