Wer in Sachsen-Anhalt zum Zahnarzt will, könnte am Mittwoch Probleme bekommen. Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte in Sachsen-Anhalt hat dazu aufgerufen, ab neun Uhr vor dem Landtag in Magdeburg zu protestieren. Der Protesttag steht unter dem Motto "Faule Politik – faule Zähne". Die Zahnärzte wollen damit auf den drohenden Notstand in der zahnärztlichen Versorgung aufmerksam machen.