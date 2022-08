Erneut ist eine Bahnstrecke des Betreibers Abellio wegen Überprüfungen der Betonschwellen durch die Deutsche Bahn kurzfristig gesperrt worden. Wie das Unternehmen mitteilte, hat das ab Mittwoch Auswirkungen auf die Strecke zwischen Halle und Kassel. Bei Riestedt ist demnach ein Gleis in Richtung Sangerhausen gesperrt. Der Verkehr wird eingleisig an der Baustelle vorbeigeführt.

Grund für die Zugausfälle Die Deutsche Bahn führt nach eigenen Angaben aktuell ein umfangreiches Inspektions- und Austauschprogramm bei Betonschwellen durch. Die Arbeiten würden vorsorglich erfolgen, da im Zusammenhang mit dem Unfall bei Garmisch-Partenkirchen mit fünf Toten auch Schwellen eines bestimmten Bautyps von den ermittelnden Behörden geprüft würden. Die Untersuchungen seien zwar noch nicht abgeschlossen, doch man untersuche vorsorglich baugleiche Schwellen im Netz. Rund 200.000 Schwellen sollen deutschlandweit überprüft werden. Sollte es Auffälligkeiten geben, würden die Schwellen ausgetauscht. Bis die Schwellen erneuert sind, fahren die Züge mit geringerer Geschwindigkeit. Laut Bahn können in Einzelfällen Streckenabschnitte auch gesperrt werden.

Reisende müssen während dieser Zeit – da, wo es angeboten werden kann – auf Busse umsteigen. Diese in ausreichender Zahl zu organisieren, ist laut Abellio allerdings schwierig, auch wegen Personalmangels. Das Ende der Einschränkungen erwartet Abellio für Mitte August.

Wie kompliziert die Organisation von Schienenersatzverkehr ist, hat MDR-Reporter Kevin Poweska am Bahnhof in Aschersleben vom Abellio-Pressesprecher erfahren – zu sehen in diesem Beitrag von MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE: