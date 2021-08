Was anhand der großen Beteiligung in Magdeburg deutlich wird: Dass sich viele Menschen für die queere Szene einsetzen. Diese Akzeptanz und Unterstützung erlebt auch die 28-jährige Bianca in ihrer Kirche in Laucha, mit der sie sich seit ihrer Jugend sehr verbunden fühlt. Das sie lesbisch und in einer Beziehung ist? "Ich habe das nie zum Thema gemacht. Ich musste das nicht sagen, sondern ich habe sie einfach mitgebracht und wir haben Händchen gehalten. Das war einfach kein Ding, weil der Kirchenmusiker hier auch offen schwul lebt", sagt sie.