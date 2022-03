Krieg in der Ukraine 200 Geflüchtete in Magdeburg eingetroffen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind rund 200 Geflüchtete aus der Ukraine in Magdeburg angekommen. Die meisten wurden zunächst in der Hermann-Gieseler-Halle versorgt, wo Hilfsorganisationen rund 300 Betten aus der Katastrophenversorgung aufgestellt haben. Viele der Geflüchteten zogen danach weiter in Unterkünfte, die verschiedene Organisationen und Privatleute aus Magdeburg vorbereitet und zur Verfügung gestellt haben.